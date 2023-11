Mulher afirma ter sido agredida por segurança em bar em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência urbana foi registrada nesta segunda-feira, 27, por uma mulher de 27 anos na CPJ. Ela alega ter sido agredida por uma segurança na madrugada de sábado, 25, quando estaria em um bar com amigos na rua Episcopal, no Jardim Lutfalla.

Em boletim de ocorrência, a mulher salienta que em determinado momento teria ido na parte externa do estabelecimento com uma amiga e estaria fumando um cigarro de maconha. Em dado momento, diz, teria sido abordada pela segurança que exigiu que ela apagasse o cigarro. Temerosa, obedeceu.

Entretanto, continua a vítima, que a segurança a teria enforcado e ainda, com um cassetete, ameaçado agredi-la. Afirmou ainda que tem vermelhidão no pescoço e um hematoma no braço esquerdo que seriam oriundos da agressão. O caso foi registrado na CPJ e será investigado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também