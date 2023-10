Motorista perde o controle e bate contra carro estacionado na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 51 anos foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, na noite desta quinta-feira (26), após colidir o carro que conduzia contra outro veículo que estava estacionado.

O acidente aconteceu na avenida Teodoreto de Camargo. A vítima conduzia um VW/Gol no sentido UPA/Shopping, quando perdeu o controle da direção e bateu contra a traseira de uma GM/Zafira.

O motorista do Gol foi socorrido pelo Samu e levado até a UPA, que fica ao lado de onde aconteceu o acidente. Um cachorro que estava no carro ficou aos cuidados do dono da Zafira. As causas da colisão ainda são desconhecidas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também