Motorista não "dá seta" e bate em moto no Centro

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou um jovem de 25 anos ferido na tarde de sábado (18), no Centro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do Ford Fiesta transitava pela Rua Major Manoel Antônio de Mattos, encostou o carro para atender a um telefonema e não ligou a seta ao sair, sendo atingido por uma CG 160 que também seguia pela via.

O condutor da moto sofreu ferimentos leves, sendo socorrido e medicado no local.

Os dois veículos ficaram danificados.

