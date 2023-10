Motorista de aplicativo é agredido e tem celular furtado na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 12h47

27 Out 2023 - 12h47 Por Marcos Escrivani

Carro do motorista de aplicativo sofreu danos causados por três agressores - Crédito: Divulgação

Um motorista de aplicativo de 46 anos teria sido alvo de agressão física e furto e os crimes teriam ocorrido por volta das 3h30 desta sexta-feira, 27, na rua Antonio Rogano, na Vila Jacobucci.

A vítima foi até a CPJ e registrou queixa, quando formulou boletim de ocorrência e narrou a sua versão dos fatos, dizendo às autoridades policiais que teria ido até a rua Júlio Rizzo, no Jardim Cruzeiro do Sul onde um homem solicitou corrida até a rua Antonio Rogano. Ao chegar informou que o valor do transporte seria R$ 30.

No ponto final, próximo a um depósito de gás, onde o cliente disse ser o proprietário, havia dois homens que teriam os apelidos de Barba e Colômbia.

O acusado teria ido até ambos e minutos depois retornou e teria dado R$ 3 pela corrida, quando a vítima reforçou que era R$ 30. Repentinamente passou a ser agredido pelo cliente que solicitou ainda a ajuda de Barba e Colômbia. Em meio a agressões, o veículo sofreu avarias e teve um dos vidros estilhaçados.

Após conseguir sair com o carro, a vítima chegou a ir a um posto de combustíveis onde pediu por socorro e a Polícia Militar foi acionada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também