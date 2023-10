Motociclista fratura o braço após colisão na Vila Nery

Moto ficou destruída após o impacto: motociclista fraturou o braço - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente em um cruzamento considerado perigoso, marcou a manhã desta segunda-feira, 16, na Vila Nery. Um motociclista de 20 anos sofreu fratura no braço esquerdo.

Segundo uma testemunha que enfatizou ao São Carlos Agora que o cruzamento em questão é recorrente em acidentes, a vítima pilotava sua moto pela rua Padre Teixeira e no cruzamento com a rua Marcolino Lopes Barreto, atingiu a lateral de um carro, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e com escoriações e fratura no braço esquerdo, socorrido pelo Samu à Santa Casa. A PM e a unidade resgate do Corpo de Bombeiros também atenderam a ocorrência.

