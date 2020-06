Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Antenor Garcia

Foto Colaborador SCA

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito por volta das 16h30 desta quarta-feira (3), no bairro Antenor Garcia.

Segundo informações, ele seguia pela rua Luiz Paulilo dos Santos com uma CB500 e no cruzamento com Rua 8 houve a colisão contra um HB20.

As causas do acidente serão investigadas, mas o motorista de aplicativo alega que o motociclista invadiu a sua faixa.

O motociclista foi socorrido pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e com o apoio da motolância encaminhado até a Santa Casa. Ele sofreu fraturas pelo corpo.

