Moto furtada na cidade de Cândido Mota é localizada em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta que havia sido furtada na cidade de Cândido Mota, SP, foi localizada nesta noite de sexta-feira (24), em São Carlos.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo Cidade Aracy, quando avistaram a motocicleta sem placas, ocupada por dois adolescentes, transitando pela Rua João Martins França.

Eles tentaram uma abordagem, mas os menores tentaram fugir com a moto, sendo abordados na Avenida Tetracampeonato, após sofrerem uma queda com a moto.

Além de estar sem placas, os policiais verificaram que ela estava com a numeração do chassi suprimida, mas foi constatado que ela estava com queixa de furto na cidade de Cândido Mota.

Os adolescentes e o veículo foram apresentados no plantão policial, sendo eles liberados aos responsáveis, enquanto a moto foi recolhida ao pátio municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também