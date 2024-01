Moto furtada em novembro do ano passado é recuperada pela PM no Cidade Aracy

Uma motociclista com queixa de furto foi recuperada pela Força Tática da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Cidade Aracy.

Segundo informações, após denúncia via Centro de Operações (COPOM) informando que dois indivíduos haviam abandonado uma moto pela rua João Blota, equipes se deslocaram até o local e na chegada dois suspeitos se evadiram por um terreno, não sendo localizados.

A moto abandonada estava com a placa trocada também de uma motocicleta furtada, porém da fabricante Honda. O chassi e o número do motor estão suprimidos, mas após algumas combinações, os policiais conseguiram identificar a moto. Trata-se de uma Yamaha Fazer furtada no mês de novembro do ano passado São Carlos.

A motocicleta foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e em seguida encaminhada ao pátio municipal, onde irá ser submetida a perícia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também