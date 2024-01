Moto é furtada no Ipê Mirim e proprietário pede ajuda

SIGA O SCA NO

Uma Honda CG 160 Titan KS, placa BYV-3808 foi furtada entre a noite de segunda-feira, 15 e a madrugada desta terça-feira, 16. O crime aconteceu na rua Laercio Amato, no Ipê Mirim. A vítima entrou em contato com o SCA e pede ajuda por informações, no sentido de localizar a moto. Informações podem ser repassadas para o 190.

A vítima que utilizada a moto para afazeres da família, disse que deixou a CG em frente a porta da sala da casa, que ainda não possui muro por volta de 19h e quando saiu para o trabalho nesta manhã deu falta o veículo.

De acordo com a vítima, o bairro, desde a entrega das casas sofre com furtos, como fiação e torneiras. Segundo ela, mesmo com a movimentação (já que pouquíssimas casas estão vazias), os crimes de furto são frequentes.

