Morador é agredido durante assalto em residência no Cidade Jardim

Viatura da Polícia Militar - Crédito: arquivo sca

Uma residência foi assaltada no começo da manhã deste domingo (5), na avenida das Gardênias, no bairro Cidade Jardim. Durante a ação criminosa, o bandido atingiu o morador com um soco no peito.

Segundo informações, um individuo moreno, usando moletom com capuz, invadiu o imóvel e após agredir a vítima, passou a pedir por dinheiro. Como o morador não tinha, o assaltante roubou um Iphone 8, notebook, caixa de som e o veículo Citröen Picasso, ano 2008, que foi utilizado na fuga. Antes de deixar o local, o bandido disse que havia saído há pouco tempo do presídio de Itirapina/SP.

