Minutos após ser furtado, Gol é recuperado pela GM

Gol furtado é localizado pela GM no Aracy - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, no entorno do 12° Aracy Em Festa, guardas municipais de São Carlos notaram que um Gol verde estava em estado de abandono no cruzamento das avenidas José Antônio Migliato com a Regit Arab.

As portas estariam destrancadas e a chave no contato, além das lanternas ligadas. Foi feita pesquisa pelo emplacamento e nada de ilícito foi verificado. Minutos após, uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local informou aos GMs que o veículo teria sido furtado na rua Secondina de Paula Passador e abandonado em seguida.

De acordo com a GM devido à rapidez entre o furto do veículo e a localização não houve tempo hábil para que a vítima registrasse a ocorrência na CPJ. Diante dos fatos o veículo foi restituído à vítima.

