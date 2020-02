Ministério Público pede condenação de casal de São Carlos acusado de praticar assalto no Guarujá

BMW que teria sido usada pelo casal - Crédito: Redes Socias

Saiba Mais Usando BMW Dentista e dançarina de São Carlos são acusados de tentar assaltar jovens no Guarujá

O Ministério Público do Guarujá, no litoral paulista, pediu à Justiça a condenação e prisão do casal de São Carlos que é acusado de assaltar um jovem no dia 5 de setembro de 2018, na praia da Enseada.

O dentista J.R.T.P.J., de 40 anos, e a sua namorada, a dançarina G.O.S., de 21, foram presos em flagrante pela Polícia Militar com a arma e a BMW preta usada no crime. A mulher ainda forneceu o nome falso de "Magali" e ela também teria furtado a carteira de dois policiais militares que estavam dentro da viatura, em uma bolsa.



Duas meninas de 4 e 6 anos que estavam no carro importado e teriam presenciado a tentativa de assalto são filhas do dentista. No dia do crime, elas foram amparadas por conselheiras tutelares e depois encaminhadas aos cuidados de parentes.



O casal permaneceu preso por alguns dias e conseguiu aguardar a decisão da Justiça em liberdade.

Em sua defesa o dentista alegou que estava no Guarujá com a namorada e suas filhas. Em dado momento, foi abordado por um rapaz, que roubou o seu relógio. Notou, então, que o seu aparelho celular e o da dançarina estavam molhados e sem possibilidade de uso. Depois disso viram as vítimas e solicitaram o aparelho celular delas, para acionar a Polícia, no que foram atendidos. Após, devolveram o bem referido, porque não conseguiram usá-lo. Em seguida teriam desistido de acionar a Polícia e rumaram para um restaurante. Disse ainda que efetivamente possuía a arma de fogo, a qual estava embaixo do banco de motorista do automóvel. Informou ainda que não conhecia as vítimas nem os policiais militares e não sabe por qual razão os jovens disseram que foram ameaçados com a arma de fogo. Em seu depoimento o dentista também alegou que foi subtraída a quantia de R$ 5 mil de seu automóvel, o qual também teria sido riscado. Ele não possui porte de arma.

Por sua vez, a dançarina afirmou que ela, o namorado e as filhas dele chegaram no litoral, foram a um hotel, almoçaram, fizeram uso de álcool e, a seguir, entraram no mar, de modo que os seus aparelhos celulares ficaram danificados. Após, o namorado foi assaltado por um rapaz. Diante disso, abordaram as vítimas, pedindo o uso do aparelho celular, para acionar a Polícia, porém não conseguiu usar o aparelho, por causa da senha. Decidiu então devolver o aparelho celular emprestado. Na continuidade, rumaram para um restaurante e resolveram não acionar a Polícia. Não sabia que o acusado possuía uma arma de fogo. Afirmou que o dentista não apontou o armamento para as vítimas no momento da solicitação do aparelho celular.

Diante das provas apresentadas e relatos e reconhecimento das vítimas, para o Ministério Público não há dúvidas que o casal praticou o assalto e a mulher tentou furtar as carteiras dos policiais militares, bem como forneceu nome falso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também