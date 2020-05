Ladrão, com máscara e gorro furta fechaduras de três casas no centro

Ladrão durante a prática do furto, olha em direção à câmera do circuito de segurança - Crédito: Divulgação

Um ladrão obeso, com gorro e máscara, foi flagrado por volta das 4h45 de sábado, 23, furtando três casas nas ruas São Joaquim e Jesuíno de Arruda, no centro. O suspeito foi filmado por circuito de segurança e as imagens entregues às autoridades policiais.

No início da tarde de domingo, 24, uma das vítimas, um comerciante de 40 anos formulou boletim de ocorrência eletrônico e narrou o ocorrido às autoridades.

Ele informou residir na rua São Joaquim, região da antiga piscina municipal. Na madrugada, o ladrão obeso furtou todas as fechaduras de sua casa e o do seu vizinho. Uma terceira residência, na rua Jesuíno de Arruda, também tinha sido alvo de furto. A coincidência é que em todos os crimes foram levadas fechaduras e espelhos em bronze.

A vítima relatou ainda que, no ano passado, ocorreu o furto de lanças de um portão e com a ajuda do SCA o ladrão foi identificado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também