Jovem olha para "mulher de amigo" e leva três facadas no Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Ao olhar para a “mulher de um amigo”, um jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de um homicídio por volta das 20h deste domingo, 15, na rua Américo Gasparotto, no Cidade Aracy.

Segundo consta em boletim de ocorrência, policiais militares foram solicitados via Copom e foram até o local e apuraram que quatro pessoas estavam no endereço e, reunidos, bebiam amistosamente. Em dado momento uma mulher de 36 anos, que estaria com seu namorado e com um shorts curto, se abaixou e a vítima, de 21 anos, olhou.

Enciumado pela atitude do rapaz, o namorado da mulher que estava armado com uma faca, partiu para cima do desafeto e desferiu três facadas que atingiram as costas e um dos braços.

Ferido, o rapaz foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico e necessitou ficar internado. Já o acusado fugiu e levou a faca utilizada na tentativa de homicídio. O caso foi registrado na CPJ e será investigado pela Polícia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também