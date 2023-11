Jovem grávida é esfaqueada em Ibaté

SIGA O SCA NO

Hospital municipal de Ibaté - Crédito: divulgação

Uma jovem de 21 anos, grávida, foi socorrida na manhã deste domingo (19), após ser encontrada em via pública, com vários ferimentos graves, em Ibaté.

A Guarda Municipal e a equipe de socorro do hospital municipal de Ibaté, foram acionados para socorrer a vítima e chegando ao local a encontraram sentada na calçada, sangrando muito, com várias perfurações provocadas por faca na região do tórax (aproximadamente 12).

Devido ao seu estado, a vítima não pôde dizer o que aconteceu ou quem seria o autor das facadas e foi socorrida em estado grave até o hospital municipal, onde recebeu os primeiros atendimentos e depois foi transferida à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu internada.

A Polícia Científica foi acionada e o caso será investigado.

