Idoso é ameaçado e agredido por vizinho após discussão

Um homem de 66 anos foi ameaçado e agredido após envolver-se em uma discussão com um vizinho, no final da tarde de sábado (25), na Rua João Tonissi, Jardim Hikare.

De acordo com a vítima, seu vizinho é usuário de drogas, sempre cria problemas na vizinha, e na ocasião, foi até sua residência e começou a ofender à ele e à sua família. Ele respondeu, houve uma discussão e o acusado o agrediu com socos e chutes.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e conversou com a vítima, que apresentava ferimentos no rosto e no braço, e contou o ocorrido.

Como o acusado não estava mais no local, os policiais foram até a casa dele, na mesma rua, e ele alegou que uma senhora pediu que pegasse um pouco de terra e colocasse ao pé de uma árvore na calçada, em frente à residência da vítima, que não gostou, iniciou a discussão e depois fez gestos que demonstravam que pretendia agredi-lo com um facão, por isso o empurrou.

O agressor aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas e todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, sendo liberados após esclarecimento dos fatos.

