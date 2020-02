Identificado motociclista que morreu em acidente na Washington Luis

Moto ficou destruída após ser atingida por caminhão - Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado o motociclista que morreu após um acidente no final da madrugada desta terça-feira (18), na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos. O aposentado Antonio Scarnavacca, 73 anos, morava no Jardim São Carlos.

Segundo informações obtidas pelo SCA, por volta das 5h30, o motorista do caminhão com placas de Guariba, H.L.S., de 29 anos, seguia no sentido interior/capital, quando no quilômetro 223 foi surpreendido por Antonio que saiu com a moto do canteiro central e adentrou transversalmente na rodovia, momento em que ocorreu a colisão.

Antonio morreu na hora. Já o caminhão dirigido por H.L.S. ficou desgovernado e tombou ao lado da pista.

O motorista do caminhão testou negativo para o exame de dosagem alcoólica e foi liberado após o registro da ocorrência. O tacógrafo se encontrava vencido, por isso foi apreendido.

O corpo do aposentado foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em São Carlos.

