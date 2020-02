Motociclista morre após ser atropelado por caminhão na Washington Luís

Moto foi arrastada por mais de cem metros: motociclista morreu na hora - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista, ainda não identificado, morreu por volta das 5h30 desta terça-feira, 18, após ser atropelado por um caminhão carregado com carne suína. O acidente fatal aconteceu no km 223 (mais 450 metros) da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital.

O São Carlos Agora apurou no local do acidente fatal que o motorista de 29 anos seguia sentido Guariba/Americana, onde iria descarregar a carga quando foi surpreendido pela vítima que saia com sua Bis com placas de São Carlos do canteiro central da rodovia.

O motorista afirmou que não teve reação nem para frear o pesado veículo e o impacto foi violento. A moto foi arrastada por mais de 100 metros e desgovernado, o caminhão foi para o acostamento e tombou, se imobilizando próximo a algumas árvores.

Foi apurado ainda que, próximo ao acidente teria um ferro velho e pessoas moram nas proximidades e que costumeiramente ‘cortam’ a rodovia pelo canteiro central e algumas com motos.

Policiais rodoviários atenderam a ocorrência, bem como uma unidade resgate da concessionária que administra a rodovia.

