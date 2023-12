Homem tenta agredir policiais militares após ameaçar e agredir a esposa

SIGA O SCA NO

Um homem de 42 anos foi preso na noite de sexta-feira (01), acusado de agredir e ameaçar sua esposa, além de desacatar os policiais militares que atendiam a ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima, com a denúncia que sua mãe estava sendo agredida por seu pai.

Uma equipe foi até a residência, localizada na Rua João Martins França, no Cidade Aracy, e encontrou a vítima, de 44 anos, do lado de fora, pois estava fugindo de seu marido, que estava embriagado, tentando agredi-la com uma faca e ameaçando-a de morte.

O acusado ainda estava com a faca e foi advertido pelos policiais que parasse, porém ao contrário disso, ele os desacatou e tentou agredi-los, mas foi contido.

Foi solicitada medida protetiva para a vítima, enquanto o agressor foi preso, conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também