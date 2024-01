Homem em surto é socorrido pelos Bombeiros

SIGA O SCA NO

Homem é atendido e convencido a ter socorro médico - Crédito: Maycon Maximino

Um homem, supostamente em surto, movimentou policiais militares, socorristas do Samu e a unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Ele estaria em um carro na Avenida João Stella, no Residencial Romeu Tortorelli.

Segundo apurado, o homem estaria transtornado e possivelmente agressivo. Porém, recusava atendimento médico.

Com diálogo, utilizando da calma e muita resiliência, ele foi colocado em uma unidade dos Bombeiros e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

