Homem é preso com carro roubado na Cel. Leopoldo Prado

Suspeito detido pela PM: dentro de um KA produto de roubo - Crédito: Maycon Maximino

Um KA preto, produto de roubo ocorrido na madrugada de domingo, 26, em uma casa na rua Domingos M. Azevedo, no Boa Vista, foi recuperado na tarde desta sexta-feira, 1, por policiais militares. Um suspeito de 37 anos foi detido.

Segundo apurado, uma denúncia anônima via Copom dava conta que havia quatro desconhecidos em atitude suspeita no interior de um KA preto na rua Hermínio Bernasconi. Uma equipe composta pelos cabos Miguel e Joyce, em diligências, chegaram ao veículo e constataram que havia somente um homem dentro do carro. Foi dado ordem de parada, porém o desconhecido tentou a fuga e acelerou.

Ocorreu perseguição e o motorista, de 37 anos, parou o veículo na rua Coronel Leopoldo Prado e saiu correndo, mas foi abordado metros depois. Indagado sobre o veículo, disse que teria adquirido de um desconhecido. Os PMs realizaram pesquisa e constataram ser o KA produto de roubo. Dentro do carro, duas facas utilizadas para torturar uma vítima de 64 anos.

O acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por receptação e recolhido ao centro de triagem. O carro e as facas, apreendidas.

O roubo

Em boletim de ocorrência registrado na CPJ, consta que três desconhecidos, por volta das 2h30 de domingo, 26, invadiram uma casa na rua Cel. Domingos M. Azevedo no Boa Vista, após pular uma janela e todos avançaram sobre um homem de 64 anos que dormia no sofá.

Ele teria sido agredido a socos e pontapés durante 30 minutos. Depois foi amarrado e torturado por um dos bandidos, enquanto que os comparsas foram até o quarto e amarraram a esposa.

Durante o crime, os bandidos se apoderaram de TV, celular, duas facas, perfumes, ferramentas, joias e R$ 600 e fugiram no KA preto do casal.

