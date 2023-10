Homem é flagrado com drogas na cueca próximo à Santa Casa

SIGA O SCA NO

29 Out 2023 - 08h46 Por Erika

Um homem foi detido por tráfico de drogas na noite de sábado (28), na Rua Bernardino Fernandes Nunes, região da Santa Casa.

Policiais militares estavam a caminho do atendimento a uma ocorrência quando avistaram o suspeito transitando em uma bicicleta e por terem conhecimento sobre o envolvimento dele com o tráfico de drogas, o abordaram.

Em revista pessoal, os policiais encontraram os entorpecentes na cueca do acusado, que confessou que comprou as drogas por R$350,00 e lucraria R$300,00 com a venda de 17 pinos de cocaína e 75 pedras de crack.

Diante dos fatos, P.D.M., 33 anos, foi detido, conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

