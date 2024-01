Homem é detido pela PM por descumprir medida protetiva

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 27 anos foi detido por policiais militares por volta das 2h desta sexta-feira, 12, acusado de descumprir medida protetiva. O caso aconteceu em uma moradia na rua Elza dos Santos, no Residencial José Zavaglia.

Os PMs conseguiram a prisão do acusado na terceira tentativa. Nas duas anteriores, ele deixava o local antes da chegada dos agentes da lei.

Consta em boletim de ocorrência que as vítimas, um homem de 49 anos e uma mulher de 46 anos conseguiram a determinação judicial no dia anterior e desde então passaram a passar por incômodos, com o acusado não querendo sair da casa e ainda fazendo ameaças de morte. Na prisão, disse ainda que, alterado, iria se matar. Porém, serenado os ânimos, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

