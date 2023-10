Homem é detido pela PM com revólver no centro de São Carlos

A arma que estava em poder do suspeito no centro de São Carlos - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por volta das 20h20 desta quinta-feira, 26, por policiais militares na rua Conde do Pinhal, no centro de São Carlos com um revólver calibre 32.

Denúncias anônimas davam conta que ele tentava entrar em residências. Diante do fato, PMs foram alertados via Copom e em diligências e com a característica do acusado foi feita a abordagem. Após revista, localizaram em sua cintura a arma de fogo que estaria sem munição.

Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. A arma foi apreendida.

