Homem é detido após furto a residência na Vila Brasília

30 Out 2023 - 10h09 Por Marcos Escrivani

Os objetos que foram apreendidos e seriam furtados - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 22 anos foi detido por policiais militares da Dejem, por volta das 5h30 desta segunda-feira, 30, acusado de furtar uma casa na rua Paraguai, na Vila Brasília.

Os PMs foram acionados via Copom para comparecer ao endereço, pois um suspeito estaria forçando o portão de um imóvel e no local, notaram o acusado saindo da moradia com um botijão de gás e uma mochila. Abordado e revistado, os policiais localizaram em sua posse uma munição calibre .380 em um dos bolsos e na cintura, uma faca. Na mochila havia ferramentas utilizadas para danificar o imóvel, bem como semi joias, fiação e dois celulares.

O suspeito é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos e nos últimos dias teria sido detido em posse de um revólver calibre 32 e liberado, voltou a atuar nos delitos.

O acusado foi encaminhado à CPJ e o delegado Walkmar Silva Negré fez a autuação em flagrante furto qualificado, sendo posteriormente recolhido ao centro de triagem.

