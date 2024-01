Homem é detido após descumprir medida protetiva

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 44 anos foi detido por policiais militares por volta das 23h30 desta segunda-feira, 15, acusado de descumprir medida protetiva.

A vítima de 35 anos acionou a PM e narrou aos policiais que o ex-marido, de 44 anos, pulou o muro da sua casa e tentou entrar. Ela trancou a moradia para evitar transtornos. O acusado, de acordo com os PMs, estaria em estado de embriaguez em frente ao local da ocorrência, na rua Taynara C. Pereira, no Planalto Verde e teria dito que queria reatar o relacionamento. Após ser detido, ele foi encaminhado à CPJ e recolhido ao centro de triagem.

