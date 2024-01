Homem é detido após ameaçar de morte a companheira em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos está sendo acusado de ameaçar sua companheira em Ibaté. O caso teria ocorrido na tarde deste domingo, 7, em uma casa na rua São Carlos, no Jardim Cruzado, em Ibaté.

A vítima de 23 anos compareceu à CPJ e narrou o drama que teria vivido no final de semana. Às autoridades policiais teria dito que há 7 meses tinha um relacionamento com o acusado. Após ser agredida, se separou. Porém, há dois meses, teria resolvido dar uma segunda oportunidade.

Entretanto, no sábado, 6, afirmou que, motivado por ciúme, trancou ela e a filha de 7 anos em um quarto e fez diversas ameaças de morte. Deixou ambas presas no cômodo e saiu. No domingo, 7, ele, a vítima e a filha foram ao supermercado, fizeram compras e retornaram. A mulher pediu para ir embora e voltou a ser ameaçada de morte. Em dado momento, ela conseguiu sair da casa, porém o acusado, sem sucesso, tentou impedir, rasgando sua roupa. Em seguida, ela procurou autoridades policiais para registrar a queixa-crime.

