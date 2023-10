Homem é detido após agredir funcionária e ameaçar pessoas no restaurante Bom Prato

artefato apreendido com o acusado - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 35 anos foi detido na tarde desta quinta-feira (26) após agredir uma funcionária e fazer ameaças no interior da unidade do restaurante Bom Prato, no Centro de São Carlos.

Segundo informações, o acusado entrou no local “querendo arrumar confusão” e além de agredir a funcionária, sacou uma faca artesanal e fez ameaças contras as pessoas que estavam no almoçando no restaurante.

Populares que presenciaram as cenas não pensaram duas vezes e partiram para cima do autor que acabou agredido. A Polícia Militar foi chamada e os policiais tiveram que usar de força física para conter o acusado, que resistiu à prisão. Ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição das autoridades policiais.

