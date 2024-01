Homem afirma ter sido agredido por companheira e filha no São Carlos 2

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica e lesão corporal foi registrado na CPJ e teria ocorrido na madrugada deste domingo, 14, em uma casa no São Carlos 2.

Segundo consta em boletim de ocorrência, um homem de 42 anos afirma ter sido agredido por sua companheira e uma filha de 15 anos.

Às autoridades policiais disse que tem um relacionamento de aproximadamente 17 anos com a companheira e por um período chegou a terminar a união devido a suposta infidelidade por parte dela.

Porém reatou, mas no final de semana teria pego em seu celular uma conversa com uma pessoa. Ele teria saído para espairecer e ingeriu bebida alcoólica. Ao retornar por volta das 2h30 disse à mulher que não iria ficar mais junto a ela. Notou ainda que a filha de 15 anos teria saído de casa. Teve início discussão e ele teria quebrado o vidro com um soco e cacos teriam atingindo a companheira. Durante o desentendimento a filha teria retornado e ambas passaram a agredi-lo. Diante dos fatos o caso foi registrado para posterior esclarecimentos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também