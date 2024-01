Jovem afirma que ladrões tentaram praticar furto em seu veículo no estacionamento do Iguatemi

Shopping Iguatemi - Crédito: Google Maps

O proprietário de um Gol procurou a Polícia Civil nesta terça-feira para registrar um boletim de ocorrência, alegando que desconhecidos tentaram furtar a central multimidia do seu veículo, dentro do estacionamento do shopping Iguatemi, no dia 22 de dezembro do ano passado.

A vítima de 18 anos informou aos policiais que deixou seu Gol no estacionamento que é pago e quando retornou, encontrou o vidro do passageiro aberto e a tentativa de ladrão levar o equipamento multimídia, causando danos. Um B.O. de dano foi registrado e o caso será apurado pelas autoridades.

