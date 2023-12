Homem afirma que foi agredido por morador de rua no centro de São Carlos

Vítima é atendida pelo Samu: lesão no joelho - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 41 anos foi socorrido pelo Samu à UPA Vila Prado nesta sexta-feira, 1, com um corte no joelho esquerdo.

De acordo com a vítima, ele estaria na praça em frente à Catedral, no centro de São Carlos e teria se desentendido com um morador de rua. No auge da discussão, teria sido atingido com uma pedrada no joelho esquerdo. Ninguém foi detido.

