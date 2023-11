Hilux roubada há mais de um ano é localizada no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete Hilux, cinza, com queixa de roubo desde 28 de julho de 2022, foi localizada na madrugada deste sábado (18), na região central de São Carlos.

Policiais militares estavam se deslocando a caminho do atendimento a uma ocorrência de perturbação de sossego público, quando depararam-se um uma Hilux, com as mesmas características de um veículo dublê que estaria circulando pela cidade, transitando pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido oposto da viatura.

A equipe acompanhou a caminhonete e a abordou na Rua Bento Carlos, verificando que o número da placa condizia com o do chassi, mas divergiam da numeração do motor, através do qual, foi identificado que ela estava com queixa de roubo.

O veículo foi apreendido e o condutor, detido, sendo ambos encaminhados ao CPJ, onde a Hilux permaneceu apreendida e o motorista, foi liberado após ser ouvido.

