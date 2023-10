Guarda municipal fica ferido após sofrer acidente em alça de acesso da Washington Luís

SIGA O SCA NO

26 Out 2023 - 18h12 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino

Um Guarda Municipal ficou ferido no final da tarde desta quinta-feira (26) após se envolver em um acidente de trânsito na alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), na entrada da avenida Getúlio Vargas.

Segundo informações, a vítima conduzia uma motocicleta pelo local, quando um carro freou a sua frente. Ele se assustou e acabou sofrendo a queda.

O resgate da concessionária Econoroeste esteve no local e encaminhou o guarda municipal com ferimentos leves até a Santa Casa. Segundo informações, ele reside na cidade de Ibaté e havia acabado de sair do trabalho.

