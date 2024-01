Guarda Municipal apreende entorpecentes no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida e encaminhada à CPJ - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal, por volta das 10h43 desta quarta-feira, 17, apreenderam entorpecentes na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Os GMs patrulhavam o bairro quando viram um homem que fugiu com a aproximação da viatura. Devido o local ser conhecido como “ponto” de tráfico, foi utilizado o faro da K9 Índia e localizado no telhado de uma casa, 120 pinos com cocaína, 28 porções de maconha e 12 tubetes de skank, que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também