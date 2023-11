Gol é furtado no Parque São José, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O furto de um Gol Special prata, placas KEI-0196 foi registrado na noite deste domingo, 19, na rua Ernesto G. Rosa Júnior, no Parque São José. Documentos e R$ 100 que estava no interior do carro também foram levados.

A vítima de 23 anos fez queixa na CPJ e narrou às autoridades policiais que teria ido até o ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho e deixou o carro estacionado por volta das 20h30. Entrou no espaço público e ao retornar, 20 minutos depois, o carro já tinha sido levado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também