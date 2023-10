GM localiza entorpecentes no Santa Angelina

A droga foi apreendida pela equipe Canil da GM - Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil, com auxílio da K9 Índia, localizaram por volta das 9h44 desta quinta-feira, 26, entorpecentes que estavam em duas sacolas, em uma mata, em meio a folhagens no cruzamento da Avenida Gildiney Carreri com a rua José Quatrochi, no Jardim Santa Angelina.

Dois suspeitos chegaram a ser abordados, mas liberados em seguida. Já a cachorra, utilizou o faro e foram localizadas as sacolas com 70 pedras de crack, 78 porções de maconha, 68 pinos com cocaína e R$ 26,55. Tudo foi apreendido e apresentado na CPJ.

