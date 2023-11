GM apreende moto adulterada próximo à UPA da Vila Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta adulterada foi apreendida no início desta noite de sexta-feira (24), na Avenida Grécia, próximo à UPA da Vila Prado.

Uma equipe da Guarda Municipal realizava um patrulhamento pela região, quando avistou a moto estacionada e suspeitou que houvesse algo ilícito com ela, pois apresentava danos característicos de moto adulterada.

A placa foi pesquisada, mas era falsa e as numerações do chassi e do motor estavam suprimidas, sendo impossível identificar o veículo.

