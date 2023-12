GM apreende drogas no Planalto Verde

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida e encaminhada à CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento na manhã desta sexta-feira, 1, guardas municipais da equipe Canil localizaram por volta das 11h20, na rua Nathália Andrecioli Fernandes, no Planalto Verde, entorpecentes que teriam sido abandonados. Ninguém foi detido.

Os GMs notaram a presença de quatro homens em atitude suspeita que foram abordados, mas liberados em seguida. Porém, com o auxílio da K9 Índia, que utilizou seu faro, localizaram enterrado em um campinho de areia, uma sacola com 27 pinos com cocaína, 47 porções de maconha e 12 pedras de crack, que foram apreendidos e entregues na CPJ.

