Força Tática de São Carlos apreende drogas em Ribeirão Preto

26 Out 2023 - 15h03

26 Out 2023 - 15h03 Por Redação

Crédito: Divulgação

Durante a Operação Matricial realizada pela Força Tática na área do 51º Batalhão da PM, em Ribeirão Preto a equipe do sargento Caon da Força Tática de São Carlos fez a prisão de dois homens em um veículo. Ambos teriam passagens por tráfico de entorpecentes.

O flagrante aconteceu durante patrulhamento. Os PMs viram o carro com dois homens em atitude suspeita. Feita a abordagem nada de ilícito foi localizado. Ambos portavam celulares.

Porém, ao serem indagados, confessaram que havia drogas e dinheiro em uma sacola, no interior do carro. Os produtos estavam escondidos no assoalho traseiro direto.

