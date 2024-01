Fogo consome barraco de moradores em situação de rua

Bombeiros em ação, combatem as chamas que consumiram barraco no São Carlos 8 - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio consumiu um barraco de um casal em situação de rua. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, no final da Avenida Capitão Luís Brandão, no São Carlos 8, próximo a Unidade de Saúde da Família (USF).

Os motivos da origem do incêndio são desconhecidos e ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe do auto bomba compareceu ao local e debelou as chamas, já que elas poderiam se alastrar pela mata que existe no entorno do local onde estava o barraco.

