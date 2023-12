Engavetamento envolve três veículos na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Veículos envolvidos no engavetamento na WL: um ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado no início da manhã desta sexta-feira, 1, no km 240 (sentido interior/capital) da rodovia Washington Luís (SP-310).

O trânsito intenso de veículos fez com que três veículos se envolvessem em um engavetamento, resultando ferimentos em um idoso de 66 anos que dirigia um Corsa. Com dores no peito, ele foi socorrido pelo Samu à Santa Casa de São Carlos.

