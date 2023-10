Em suposta venda de moto, homem perde R$ 11 mil em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas pessoas foram enganadas por um golpista em uma suposta venda de uma CG 160 FAN em São Carlos. A vítima que iria comprar, de 37 anos, perdeu R$ 11 mil. Já o vendedor, de 22 anos, acreditou estar fazendo um bom negócio. Já o estelionatário, ficou com o dinheiro.

As vítimas compareceram à CPJ e narraram suas versões, afirmando o vendedor que colocou o anúncio no Facebook com o valor de R$ 17,2 mil. Um suposto comprador apareceu e em conversa via WhatsApp pediu para que o anúncio fosse retirado do ar, pois queria comprá-la para repassar a seu empregado.

Já o comprador viu o anúncio da mesma moto no Facebook, anunciada pelo estelionatário pelo valor de R$ 11,5 mil e começou o diálogo e marcaram o encontro na região do Balneário 29 e disse para a vítima não dizer valores para a pessoa que estaria com a CG que, no caso, seria seu sobrinho e era para “não atrapalhar o negócio”.

As duas vítimas foram então ao local marcado e por WhatsApp po golpista solicitou PIXs no valor de R$ 11 mil para que o comprador ficasse com a moto. A vítima fez as transferências (no total de três), porém o vendedor disse que nada teria caído em sua conta. Momento em que ambos descobriram que caíram no golpe. O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira, 25, na CPJ.

