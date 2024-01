Durante "Operação Sossego Público", GM apreende arma e drogas no Kartódromo

Durante a “Operação Sossego Público” realizada no Parque do Kartódromo, juntamente com Polícia Militar, Agentes de Trânsito e Fiscalização, a Guarda Municipal localizou uma arma e drogas que estavam no interior de um veículo.

Na condução do carro estava R.L.S., 31, que assumiu que estava embriagado e que havia consumindo drogas

M.R.C de 21 anos que estava no banco do passageiro e assumiu a posse do revólver 38, encontrado no assoalho do veículo, com três munições no tambor.



A.C.R.J. de 21 anos assumiu a posse dos entorpecentes encontrado no interior do veículo, ( 05 porções de Cocaína, 02 Porções de Maconha, 02 Porções de Skank.) Diante dos fatos foram conduzidos para o Plantão Policial os indivíduos, drogas, e a arma de fogo. Já foi o veículo foi recolhido ao pátio municipal.



Após tomar ciência dos fatos, o delegado atuou M. R.C por porte ilegal de arma e A.C.RJ foi ouvido e liberado pela posse das drogas. Já o motorista do carro concordou em fornecer amostra de sangue para teste de embriaguez e também foi liberado.

