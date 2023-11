Durante operação, Força Tática e ROCAM prendem dois traficantes no CDHU

SIGA O SCA NO

Uma operação de saturação, conjunta entre a Força Tática e a ROCAM, ambas equipes da Polícia Militar, culminou com a prisão de dois traficantes e apreensão de drogas, na noite de sexta-feira (24), no CDHU.

Uma das apreensões ocorreu quando a equipe ROCAM passava do condomínio 6 para o 2 e percebeu que um suspeito fugiu correndo ao avistá-los, com uma bolsa nas mãos, mas não conseguiu escapar.

Na bolsa havia 35 porções pequenas e 6 grandes de maconha, 28 pinos de cocaína e R$ 1.735,00 em dinheiro.

O acusado I.V.B.M. foi detido e conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Também no condomínio 2 do CDHU, F.L.D. também estava em atitude suspeita, com uma sacola nas mãos, e foi abordado, verificando-se que a sacola continha 52 pinos de cocaína, 25 pedras de crack, 32 porções de maconha, 5 pedaços de maconha, 21 pílulas de LSD e R$ 410,00 em dinheiro.

F.L.D. foi conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

