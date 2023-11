DIG esclarece roubo ocorrido em bar no Bela Vista

Crédito: arquivo SCA

João Fernando Baptista, delegado da DIG

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos esclareceu mais um roubo ocorrido em São Carlos. O assalto aconteceu no dia 7 de outubro em um bar, na rua Benjamin Constant, no bairro Bela Vista. Dois bandidos armados agiram com agressividade, renderam os clientes e roubaram pertences. Uma das vítimas chegou a receber uma coronhada na cabeça e precisou de atendimento médico. Do proprietário os assaltantes roubaram uma caminhonete S-10.

Após o crime, a equipe chefiada pelo delegado João Fernando Baptista chegou até M.A.M., de 39 anos, conhecido como “Kito” e A.L.B.C., de 22 anos. Eles já estavam presos sob acusação de envolvimento em um sequestro relâmpago, cujo as vítimas foram mãe e filha. A dupla roubou uma BMW na Vila Prado e levou as vítimas até um local às margens da estrada do Broa. Os criminosos obrigaram a mulher a fazer um PIX de R$ 6 mil.

Os acusados foram presos no final de outubro, após diligências em uma casa na rua Júlio Francisco, Planalto Verde. No imóvel os policiais encontraram drogas.

A dupla está presa em um presídio de Araraquara. Agora, contra eles pesam inquéritos policiais por dois roubos e tráfico de drogas. Em entrevista, o delegado João Fernando Baptista informou que as investigações prosseguem e acredita que os bandidos podem estar envolvidos em outros crimes na cidade.

