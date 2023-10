Bandidos "tocam o terror" em assalto a bar no Bela Vista

Crédito: Maycon Maximino

A proprietária de um bar localizado na Rua Benjamin Constant, no Bela Vista, e todos os frequentadores que estavam no local nesta noite de sábado (07) , foram vítimas de um assalto.

De acordo com informações, estava sendo realizado um churrasco no estabelecimento, quando dois desconhecidos chegaram armados, renderam as pessoas que estavam no local, roubaram vários pertences delas, a caminhonete S-10, branca, da vítima e fugiram.

Um homem de 52 anos que estava no local, levou uma coronhada na cabeça e precisou ser socorrido até a Santa Casa.

A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência e não foi possível ainda listar todos os objetos roubados, pois foram muitos e de diversas pessoas.

Até o momento ninguém foi detido.

