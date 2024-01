Desconhecido é acusado de atear fogo em ecoponto no Jardim Medeiros

SIGA O SCA NO

Corpo de Bombeiros durante os trabalhos para debelar as chamas em ecoponto no Medeiros - Crédito: Divulgação

Um desconhecido está sendo acusado de atear fogo no ecoponto localizado na rua Aristodemo Pellegrini, no Jardim Medeiros. O fato teria ocorrido na madrugada desta terça-feira, 9 e o incêndio de grande porte fez com que uma grande quantidade de fumaça fosse expelida em virtude da matéria prima ter a características de queimar em profundidade.

Segundo informações coletadas no local, o responsável disse que um homem teria ateado fogo. Uma equipe da Guarda Municipal compareceu para elaboração de boletim de ocorrência. Representantes da Defesa Civil compareceram para acompanhar o desenrolar dos fatos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e três viaturas e oito combatentes debelaram as chamas. Um caminhão pipa do Saae apoio a ocorrência.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, para debelar as chamas foram necessários 65 mil metros cúbicos de água que foram jogadas em uma área de 625 metros quadrados. Os trabalhos para restituir a ordem pública demoraram aproximadamente 5 horas. Não houve vítimas, apenas dados materiais.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também