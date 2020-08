Caso da filha do cantor Belchior, presa em São Carlos, ganha repercussão nacional

Crédito: Reprodução

O caso da filha do famoso cantor Belchior, presa na última quinta-feira (13), em São Carlos, ganhou repercussão nacional. Isabella Menegheli Belchior é acusada de participar do latrocínio do metalúrgico Leizer Buchiwieser dos Santos, em agosto do ano passado.

Isabella e a namorada, Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, também acusada de participar do crime, se apresentaram na sede da DIG. Contra elas havia um mandado de prisão temporária que foi expedido pela Justiça após solicitação do delegado Gilberto de Aquino, responsável por investigar o caso.

O caso foi divulgado por grandes emissoras e jornais de todo o país.

Outros dois homens acusados de participar do crime continuam foragidos.

A advogada de Jaqueline nega que ela tenha participado do latrocínio, enquanto que a defensora de Isabella alega que sua cliente agiu em legítima defesa.

O CASO

Segundo o inquérito policial, Leizer saiu para trabalhar por volta das 4h do dia 26 de agosto e não voltou mais para casa. Seu pai registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento no 2º Distrito Policial. O carro que ele usava foi encontrado queimado em um canavial na região do Monjolinho.

Leizer foi apontado como pedófilo

Já o corpo de Leizer foi encontrado no dia 1º de setembro, parcialmente enterrado na área rural, na estrada da Babilônia com as mãos e pés amarrados e com marcas de facadas.

A partir dai a DIG entrou no caso e começou a ouvir testemunhas e a vasculhar as redes sociais. Os policiais apuraram que Leizer teria marcado um encontro sexual com Jaqueline Priscila Dornelas Chaves, 31 anos, solicitando que ela levasse uma criança para ser abusada. Ficou o acordado o pagamento de R$ 500.

Jaqueline teria levado a sobrinha de apenas 3 anos como "isca" para atrair Leizer, sem o conhecimento da mãe da criança.

No local combinado, a casa de Jaqueline, onde mora com a companheira Isabela, na rua Carlos Marra, Jardim Tangará, Leizer foi assassinado com a participação dos jovens E.R. 23 e B.T.D.R. 26 anos.

Na casa de E.R. os policiais apreenderam um celular que possui conversas dele com a irmã, Jaqueline falando sobre o crime.

MOTIVAÇÃO

Segundo os diálogos trocados entre os envolvidos, Leizer seria pedófilo e teria interesse em praticar sexo com a criança e não somente com Jaqueline

Jaqueline relatou os fatos para a companheira Isabela e os seus irmãos, B.T.D.R. e B.T.D.R. A intenção inicial era extorquir Leizer. Eles subtraíram R$ 500 que ele levou para pagar o programa, mas houve reação e por isso resolveram matá-lo a facadas. Em seguida decidiram dar fim no carro e no corpo.

O Chevrolet Onix usado para transportar os acusados para desovar o carro e o cadáver foi apreendido.

