Carros batem em cruzamento no Centro

15 Out 2023 - 10h09

15 Out 2023 - 10h09 Por Da redação

Crédito: Redes sociais

Dois veículos se envolveram em um acidente na manhã deste domingo (15) na região central de São Carlos. Não há informações sobre feridos.

A batida entre um Hyundai/I30 e um Hyundai/HB20 aconteceu no cruzamento das ruas Jesuino de Arruda e Episcopal. No local existe um semáforo, mas não foi possível saber qual dos veículos avançou o sinal vermelho. Após o impacto o I30 ainda atingiu a fachada de uma loja na esquina A Polícia Militar compareceu no local e registrou o fato em boletim de ocorrência.

