Crédito: Balda News

Quatro pessoas ficaram feridas após o capotamento de um carro na rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté.

Segundo informações, o motorista do Nissan/Versa com placas de Campo Limpo Paulista seguia no sentido interior/capital, quando perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e capotou.

Equipes da concessionária Econoroeste estiveram no local e socorreram as vítimas que foram encaminhadas para hospitais da região. As causas do acidente são desconhecidas.

